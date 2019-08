Àlex Márquez i Canet regnen a Brno i són líders de Moto2 i Moto3

Els pilots espanyols Àlex Márquez (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS), amb Moto2, i Arón Canet (KTM), amb Moto3, han guanyat aquest diumenge les seves respectives carreres en el Gran Premi de la República Txeca, desena prova del Mundial de motociclisme, un resultat que permet al català afermar-se en el lideratge de la categoria intermèdia i al valencià, assaltar de nou la primera plaça de la general en la cilindrada petita.





