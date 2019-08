Peter Lim confirma que Mateu Alemany continuarà al València

Mateu Alemany seguirà sent el director general del València després de la reunió que va tenir ahir amb Peter Lim. La reunió celebrada a Singapur, que ha estat positiva, ha servit per calmar els aires entre el propietari valencià i el mallorquí. D'aquesta manera, s'ha aconseguit reconduir l'enuig que existia entre ambdós arran de la gestió esportiva de l'equip. En qualsevol cas, el club de València ha emès un comunicat on exposa que «s'ha realitzat una revisió i una anàlisi del funcionament de l'estructura esportiva, que seguirà sent la de les darreres temporades, sota la confiança en l'organigrama professional del club».