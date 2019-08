Márquez s'exhibeix a Brno i aconsegueix la «pole» sota la pluja amb pneumàtics de sec

El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda) ha aconseguit aquest dissabte sota la pluja una impressionant pole, cinquena de la temporada, per a la carrera de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, desena prova del Mundial de motociclisme, amb la qual iguala a l'australià Mick Doohan com a pilot amb més poles de la història en la categoria regna.





What an extraordinary qualifying session!!! ??@marcmarquez93 takes one of his greatest ever pole positions ahead of @jackmilleraus and @JohannZarco1! ??#CzechGP ???? pic.twitter.com/PqDgiUO1Uj