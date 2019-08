Els entrenaments lliures van ser passats per aigua.

Els entrenaments lliures van ser passats per aigua.

El pilot anglès Lewis Hamilton (Mercedes) va acabar ahir com el més ràpid de la primera jornada de lliures del Gran Premi d'Hongria, onzena prova del Mundial de Fórmula 1, tot i que la pluja va ser la gran protagonista de la jornada. La primera presa de contacte amb l'exigent traçat hongarès no va deixar massa pistes del que pot succeir, per culpa principalment de la pluja, amenaçant tot el dia i que va caure amb més força en la segona tanda. Carlos Sainz va fer el cinquè millor temps.