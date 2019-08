Es prorroga un any la concessió del Gran Premi d'Espanya a Montmeló

El Circuit de Barcelona-Catalunya seguirà acollint la prova del Mundial de Fórmula 1, després que la Generalitat de Catalunya hagi tancat per una temporada més la celebració del Gran Premi d'Espanya. El Consell Executiu del Govern català va autoritzar a Circuits de Catalunya SL prorrogar el contracte en un any amb la FOWC. L'acord permetrà al circuit de Montmeló albergar per trigèssima edició consecutiva el Gran Premi d'Espanya, mentre s'elabora un pla estratègic per al Circuit de Barcelona-Catalunya.