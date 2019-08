El Bàsquet Girona tanca el fitxatge de l'escorta de 20 anys Anthony Cambo

El Bàsquet Girona va anunciar ahir a la nit el sisè fitxatge per aquesta temporada. Es tracta de l'escorta nord-amercià Anthony Cambo que arriba procedent del Miami Country Day School i viurà tot just la seva primera experiència professional a l'estranger. De 20 anys, Cambo medeix 1,90 metres i destaca per la seva versatilitat i el tir exterior. Cambo s'afegeix als anteriors fitxatges fets pel Bàsquet Girona (Albert Sàbat, Gerard Sevillano, Esteban, Romero i Hester) i als renovats Sergi Costa i Robert Cosialls.