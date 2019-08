Royalverd i Manxa seguiran sent els principals patrocinadors de l'Olot

L'Olot continua amb pas ferm en aquesta pretemporada sense deixar ningú indiferent. Un dels motius és l'aposta per fitxar jugadors de la terra com Joel Arimany, Albert Vivancos o, el darrer, Kilian Grant. Tots ells gironins. Una iniciativa valenta i que comptarà una temporada més amb el suport de les dues marques comercials que patrocinen la samarreta olotina. D'una banda, dilluns passat els garrotxins anunciaven de manera oficial la renovació del contracte amb l'empresa Manxa. Aquest nou contracte els vincularà per una temporada més. El club gironí va assegurar que «referma l'aposta pel teixit de proximitat», afirmant que Manxa «seguirà lluint a la part del davant de la samarreta del primer equip». També s'ha confirmat l'ampliació per una temporada de la relació entre el club olotí i la empresa Royalverd. Aquesta s'especialitza en el sector de la jardineria professional i en zones esportives a nivell estatal i internacional i continuarà apareixent a la part frontal de les equipacions de l'Olot una temporada més.