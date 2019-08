La Copa Amèrica de Puerto Rico pot ajornar l'arribada de Sykes a Girona

Ara fa uns mesos, en una aposta de risc habitual en el club, l'Spar Citylift Girona va repetir el mateix model d'actuació amb els que, en anys anteriors, li havia servit per fitxar a un preu raonable jugadores de molt talent com Chelsea Gray o Keisha Hampton. Pere Puig va firmar un contracte a Brittney Sykes confiant que el talent de la nord-americana estava molt per sobre dels dubtes que podien generar el fet que en tot l'hivern no hagués jugat per culpa d'una lesió al taló d'aquil·les. I l'aposta ha tornat a sortir bé. Sykes està jugant de titular als Atlanta Dream de la WNBA amb bons números, fa pocs dies es va enfilar fins als 26 punts en la derrota del seu equip contra Connecticut, i té tots els números per convertir-se en una jugadora que faci les delícies dels habituals a Fontajau. Ara bé, tot té dues cares, i que Sykes està més que recuperada de la lesió s'està veient des de Girona i des dels Estats Units que la setmana passada la van incloure en una primera llista de la qual en sortirà el Dream Team que defensarà els Estats Units en els Jocs Olímpics de Tòquio de d'aquí a un any. I on és el problema? En què, abans dels Jocs, la federació nord-americana voldrà provar diferents jugadors en cites com la Copa Amèrica que es disputa a Puerto Rico a finals del mes de setembre (acaba el dia 29).

«No se sabrà segur fins que acabi la Lliga regular de la WNBA, però sí que té molts números d'anar-hi...», deien ahir des de Fontajau, conscients que Brittney Sykes pot veure la cita de Puerto Rico com una oportunitat per guanyar-se el lloc per als Jocs. De fet, de la llista de 32 noms, set jugadores ja tenen el bitllet virtualment assegurat per anar a Tòquio perquè la idea és que Diana Taurasi, Elena Delle Donne, Chelsea Gray, Sylvia Fowles, Nneka Ogwumike, A'ja Wilson i la veterana Sue Bird no competeixin aquest hivern en el bàsquet europeu per quedar-se als Estats Units fent diferents concentracions pensant en els Jocs. Per tant, de cara als Jocs només hi haurà cinc places lliures i moltes candidates. I Brittney Sykes ho voldrà intentar.