Test contra el Montpeller a Palamós

El passat 28 de març, l'Spar Citylift Girona va veure com el BLMA Montpeller li passava per sobre com un autèntic tren de mercaderies en la tornada de les semifinals de l'Eurocopa en l'atapeït pavelló de Landes. Amb jugadores com Whitcomb, Dabovic, Miyem o Bankolle molt encertades, les franceses varen guanyar per un contundent 98-69 contra un Uni que, ja sense Nadia Colhado, no va tenir capacitat de resposta física contra un Montpeller que ara, amb l'inici del nou curs, serà el principal test de pretemporada de l'Spar Citylift Girona en la pretemporada abans de les dues finals del setembre: Lliga Catalana contra el Cadí i Supercopa d'Espanya contra l'Avenida. Amb Gabby Wiliams canviada de banda, la nord-americana va fitxar per les occitanes just en les mateixes dates de la semifinal de l'Eurocup, el partit amistós entre l'Spar Citylift Girona i el Montpeller es jugarà el dijous 12 de setembre a Palamós.

L'Uni va fer públic ahir el seu pla de treball de la pretemporada que començar el 28 d'agost i en la qual s'inclou una concentració a Camprodon. La primera setmana de setembre, l'equip entrenat per Èric Surís marxarà a la localitat pirinenca on s'hi estarà quatre dies en una estada de concentració que acabarà amb un amistós contra el CBS Barça de Lliga Femenina-2. La temporada passada, Uni i Barça ja van jugar en un amistós de pretemporada, en aquell cas a Vilobí.

Cinc dies després de jugar contra el conjunt barceloní, l'Uni s'enfrontarà al Montpeller a Palamós (12 d'agost) en el que serà el gran test de les gironines abans de les finals de Lliga Catalana i Supercopa d'Espanya. Al davant, l'Uni es trobarà un Montpeller que té molts números d'acabar compartint grup amb les gironines a l'Euolliga si supera l'eliminatòria prèvia contra l'Olympiacos. A banda de Gabby Williams, les franceses han fitxat Kamba (Villeneuve) i Milapie (Landes) però també han perdut peces importants com Ciak (Lió), Davovic (Hainaut) o Miyem (Carolo); i, de cara al partit de Palamós, resta per veure si Gabby Williams i altres peces de l'equip occità ja s'hauran incorporat o no al grup després de jugar a la WNBA. A l'Uni, que encara no podrà compta amb Sonja Petrovic, també hi haurà el dubte Brittney Sykes que també està jugant la Lliga nord-americana.