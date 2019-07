El Suprem multa Pol Espargaró amb 64.800 euros per conduir sense punts amb un carnet andorrà

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència on confirma la multa de 64.800 euros al pilot de motos Pol Espargaró per conduir a l'Estat sense punts amb un carnet vigent a Andorra. Segons la sentència de la Sala Penal, redactada pel jutge Pablo Llarena, encara que Espargaró tingui un carnet andorrà vigent si circula per l'Estat "està sotmès al sistema de pèrdua de punts respecte a les infraccions perpetrades al nostre país" perquè tots els conductors que circulen per l'Estat estan obligats a canviar el seu carnet d'un tercer país, i per tant "són conductors sotmesos a Espanya al sistema de punts fixat pel nostre ordenament jurídic".

El tribunal ha desestimat el recurs que Espargaró va presentar contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que va confirmar la pena que li va imposar un jutjat de Granollers per un delicte de l'article 384 del Codi Penal que castiga la conducció sense permís vigent entre altres motius per la pèrdua total dels punts.

Segons la sentència, Espargaró es va treure el carnet de conduir a l'Estat el 2009, però el 2014 va fixar la seva residència a Andorra, on va obtenir també el carnet de conduir. Va lliurar el seu carnet espanyol a les autoritats del Principat perquè el retornessin a les autoritats espanyoles. Amb tot, el 12 de juliol del 2016 la DGT li va notificar personalment que s'havia quedat sense punts, i tres mesos després la Policia Local de Granollers el va aturar.

Espargaró al·legava que la resolució de la DGT havia recaigut sobre un permís de conduir inexistent perquè ja l'havia canviat per un d'andorrà. Però el Suprem considera que en la mesura que circulava per l'Estat no és aliè al sistema de la retirada de permís. "No existeix cap raó", diu el jutge, "perquè el sistema administratiu de protecció de la seguretat vial es desactivi per a aquests conductors quan circulen per les carreteres o les vies urbanes espanyoles".