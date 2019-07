El Tribunal Suprem va condemnar ahir el pilot de Moto GP Pol Espargaró a una multa de 64.800 euros per conduir sense punts per Espanya amb un carnet vigent d'un país extracomunitari, en aquest cas d'Andorra.

L'ens judicial va confirmar en la seva sentència la condemna al campió del món de Moto 2 per conduir el seu vehicle per Granollers el 2016, malgrat que li havia notificat mesos abans la pèrdua de la vigència del carnet, després de quedar-se sense punts per cometre diverses infraccions.