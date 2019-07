Més de cent participants en el tercer campus Dynamo Stars

La tercera edició del Campus Dynamo Stars va acabar divendres de la setmana passada, i ho va fer amb una xifra rècord de participants, més de cent, que es van dividir en dues localitats, Palau-saverdera i Bàscara, municipis on treballen durant l'any la tecnificació dels nens i les nenes.

Al llarg de les cinc setmanes en què ha durat, del 24 de juny al 26 juliol, han treballat els aspectes tècnics i tàctics necessaris per evolucionar, aprendre i créixer en el món del futbol d'alt rendiment. «El campus és la culminació de tota la feina que hem fet al llarg de tot l'any –de setembre a juny– amb els jugadors i les jugadores de la comarca», explica el director de l'escola de tecnificació, Camilo Nogueria.

El campus també té una part lúdica: «No és un casal d'estiu, però és un campus de tecnificació on es treballa l'aprenentatge immers en la diversió», diu Nogueira. Han fet partidets, competicions, futbol-tennis i jocs, sempre relacionats amb el futbol.

La tercera edició del campus, a més, ha servit per consolidar encara més el certamen a la comarca, on cada vegada «tenim més acceptació, tant pel que fa a la tecnificació durant l'any com la de l'estiu», assegura Nogueria.

L' staff tècnic també està format per entrenadors de la comarca, i en la coordinació, juntament amb Nogueira, hi havia Lluís Hernández, tècnic de l'infantil A del Girona. Van visitar el campus Hèctor Simón (Olot), Maria Martí (Córdoba) i Roger Brugué (Nàstic). Per a més informació www.dynamos tars.com.