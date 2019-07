L'ascens del Banyoles beneficiarà també Bescanó, Caldes i Esplais

El Banyoles pràcticament sap que el seu futur passa la temporada vinent per jugar a la Tercera Divisió. Però, la compra de la plaça per l'Andorra no només ha fet variar els plans al club blanc-i-blau sinó que l'ascens del Banyoles tindria un efecte dòmino al futbol gironí i mantenir el Caldes a Segona Catalana i l'Esplais a Tercera tot i haver baixat esportivament la temporada passada.

Els bescanonins opten a jugar la temporada vinent a la Primera Catalana. Una categoria que se'ls ve resistint des de fa temps. La temporada passada van finalitzar l'any en segona posició després de perdre la primera plaça a la darrera jornada en perdre per la mínima (3-2) contra el Porqueres. Aquesta segona posició els va donar l'oportunitat de jugar una promoció d'ascens, que no van superar, contra el Martorell.

El cas del Caldes i de l'Esplais és totalment diferent. Ambdós equips van finalitzar en posició de descens en les seves respectives categories. Ara podrien no perdre-la. Pel que fa als primers, van acabar la temporada en catorzena posició, sumant 43 punts. Això els feia descendir a Tercera Catalana. Aquesta categoria va ser la que va disputar l'Esplais. L'equip empordanès va finalitzar la temporada ocupant la setzena posició amb 26 punts en el grup quinze de la Tercera Catalana i, esportivament, baixava a Quarta Catalana.