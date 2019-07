El Banyoles és de Tercera Divisió

El Banyoles es va convertir ahir, 29 de juliol, en nou equip de Tercera Divisió aprofitant el buit deixat per l'Andorra de Gerard Piqué, que farà el salt a Segona B i es fa amb la plaça del Reus. La Federació Espanyola de Futbol va fer un comunicat oficial que anunciava que el club ocuparà la plaça del Reus a Segona Divisió B serà el FC Andorra. El club del principat, que des del passat desembre està presidit pel jugador del Barça Gerard Piqué, ha aconseguit fer quelcom insòlit en la història del futbol espanyol: ascendir dues categories en un mateix any (la temporada passada estaven a Primera Catalana). Per tant, els andorrans deixaran de ser equip de Tercera Divisió pel present curs després de fer-se càrrec de la quantia marcada per la Federació: 452.022 euros.

Aquesta vacant que ha deixat el conjunt entrenat per l'exblaugrana Gabri Garcia a Tercera Divisió l'ocuparà el millor tercer dels dos grups. En aquest cas hauria de ser l'Igualada, però els barcelonins van ascendir automàticament degut al del Prat. L'altre equip que va acabar en tercera posició, però en l'altre grup, va ser el Banyoles.

Els banyolins avui comencen la pretemporada pel que havia de ser un altre any a Primera Catalana. Però tot apunta que no. En principi, avui al matí els blanc-i-blaus seran informats que el seu nom apareixerà en el llistat d'equips que militen al grup català de la Tercera Divisió. Una categoria que els de la capital del Pla de l'Estany no trepitjen des de fa deu temporades (van baixar la temporada 2008-09 després de finalitzar l'any com a cuers amb 18 punts).

Des de Banyoles afirmen que s'agafen amb molta il·lusió i ganes l'ascens a la nova categoria, i esperen engrescar a tota la ciutat perquè el Miquel Coromina i Morató s'ompli a cada partit. L'anunci d'aquest ascens els ha agafat una mica a contrapeu, ja que la planificació esportiva duta a terme per l'entrenador banyolí, Adam Fontes estava encarada per competir a Primera Catalana. Tot i la notícia del canvi de categoria, el club banyolí comptarà pràcticament amb tota l'actual plantilla del primer equip, tot i que no es descarta fer un parell d'incorporacions per acabar de perfilar l'equip.



El filial del Girona vol la plaça

La plaça a Tercera que acabarà sent del Banyoles també és pretesa pel Girona que, però, no hi podrà optar per l'acord de filiació que tenia fins fa poc amb el Peralada. Des de la federació s'entén que, encara que la temporada vinent els dos clubs no seran ja filials, el Girona no pot reclamar una plaça que serà per al Banyoles. El que era el Girona C la temporada passada va acabar segon del grup primer de Primera Catalana. L'equip entrenat per Àxel Vizuete no va aconseguir l'ascens de categoria ja que va ser superat en el play-off d'ascens contra el Manresa. Tot i això, si haguessin vençut el conjunt del Bages no tindrien plaça a Tercera Divisió degut al descens del Peralada. En aquell moment filial dels de Montilivi.