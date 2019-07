AMISTÓS El Peralada és golejat per l'Al-Arabi al Municipal

El Peralada va caure golejat per l'Al-Arabi ahir el vespre en un amistós disputat al Municipal. Els d'Albert Carbó van gaudir de bones ocasions per avançar-se al marcador a la primera part però van ser els asiàtics els que ho van fer de penal. A la represa, l'Al-Arabi va ampliar distàncies i sentenciar al final. El partit va servir per veure en acció el darrer fitxatge, Víctor Bertomeu, un clàssic davanter de Tercera Divisió els últims anys, que arriba procedent de l'Ascó. A més a més, el Peralada va confirmar també que el porter Gerard Asparó, procedent del juvenil del Llagostera, es quedarà a la primera plantilla.