París es descobreix davant Bernal

L'eufòria de tot Colòmbia pel primer mallot groc en el Tour signat pel seu nou heroi, Egan Bernal, es va traslladar ahir al vespre als Camps Elisis de París per saludar l'entrada d'un jove de 22 anys cridat a marcar una era en el ciclisme internacional.

Faltava un últim tràmit de 121 quilòmetres entre Rambouillet i París perquè Bernal pugés al podi a sentir emocionat l'himne colombià. Després de poc més de 3 hores de trajecte a manera d'homenatge, on no van faltar els brindis amb xampany sobre la bicicleta, el campió del Tour va despertar d'un somni real: s'havia convertit en el primer colombià i llatinoamericà a guanyar el Tour de França. Al final de festa a París, on la carrera va passar per Arc de Triomf, Torre Eiffel i Museu del Louvre, es va apuntar l'australià Caleb Ewan (Lotto, que va signar la seva tercera victòria d'etapa superant l'holandès Dylan Groenewegem (Jumbo) i l'italià Niccoló Bonifazio (Direct Energie).