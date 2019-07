Hamilton sortirà des de la primera posició mentre Ferrari continua sense aixecar cap

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir la «pole position» del Gran Premi d'Alemanya, onzena cita del Campionat del Món de Fórmula 1, mentre que els dos cotxes de Ferrari van patir diferents problemes mecànics i ni van optar als llocs d'honor en la graella de sortida: Leclerc començarà desè i Sebastian Vettel, que no va passar ni la Q1, últim. Al costat de Hamilton, clar líder del Mundial, sortirà l'holandès Verstappen (Red Bull). Tercer i quart van ser Bottas (Mercedes) i Gasly (Red Bull). I a la tercera línia van acabar Raikkonen (Alfa Romeo) i Grosjean (Haas). Setè va ser Carlos Sainz (McLaren). El pilot espanyol va afirmar que el seu equip «ha fet els deures». «Les classificacions darrerament no havien anat com m'hauria agradat. A Àustria ni la vaig fer; a Paul Ricard, Lando [Norris] va ser molt ràpid tota la setmana; al Canadà va haver-hi un error; a Silverstone em vaig equivocar amb l'aleró davanter... Avui hem fet els nostres deures a la fàbrica i ha tornat la normalitat», va comentar Sainz, que espera fer una bona cursa. «Si plou... mai he rodat amb el McLaren en pluja, veurem què es pot fer. En aquestes condicions sempre s'ha d'anar amb compte».