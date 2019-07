Bertens s'interposa en el camí de Badosa cap a la seva primera final WTA

L'experimentada tennista holandesa Kiki Bertens, número cinc del rànquing mundial, va acabar ahir a la nit amb el somni de Paula Badosa de jugar la seva primera final d'un torneig WTA. Bertens va derrotar Badosa en dos sets (6-1 i 7-5) en les semifinals de Palerm en la que havia estat la primera aparició de Badosa en la penúltima ronda d'una cita d'aquest nivell. Badosa, número 119 del rànquing, no va poder superar Bertens i es va quedar a només dues passes de culminar la seva gran setmana just després d'haver fet públic que mesos enrere havia patit diferents episodis d'angoixa i depressió. Arribar a semifinals a Palerm, però, servirà a Paula Badosa per posar-se fregant el Top-100 del rànquing WTA quan dilluns hi hagi la nova actualització. Segurament ocuparà la posició 101.

Ahir, contra Bertens, que avui buscarà el seu cinquè títol de l'any en la final davant la suïssa Jill Teichmann, Badosa va saber refer-se bé d'un ràpid primer set en contra, 1-6, i va estar a punt d'enviar al partit al tercer set. Amb 5-5 en el segon, Bertens va fer valer la seva experiència, i l'evident qualitat de la cinquena jugadora, per acabar de tancar la seva classificació per a la final.