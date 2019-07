Ivan Amoedo: «Sempre he sentit els colors del Girona com els meus»

Molt pocs són els futbolistes que inicien i tanquen la seva carrera esportiva en el mateix club. En els temps que corren cada vegada és més complicat veure algun d'ells reproduint la trajectòria de Carles Puyol o Paolo Maldini. Al Girona FC, aquest estiu l'Ivan Amoedo (Girona, 2000) ha hagut de posar punt i a part a la seva aventura amb l'equip de Montilivi. Ara, i després de 13 temporades vestint la samarreta blanc-i-vermella, el gironí jugarà amb el Peralada.

La passió i devoció per aquest esport li ve de ben menut quan disputava partits amb l'equip de futbol del seu barri: l'Atlètic Sant Ponç. «Vaig començar a jugar a futbol amb 3 anys», apunta el migcampista, que tot i la prematura edat ja despuntava com a futbolista i enlluernava a qui l'observava. «Allà em van pujar amb nens de dos anys més». I afegeix: «compartia vestidor amb el meu germà gran». En l'equip del barri gironí va destacar tant que al cap de dos anys el club de Montilivi es va fixar en ell per tenir-lo en les seves files. «Només dos anys van servir perquè el Girona em fitxés», assevera. Allà va superar la xifra dels 100 gols en ambdós cursos.

Amb cinc anys va arribar a l'entitat blanc-i-vermella, on ha passat per totes les categories del futbol base, duent el braçalet de capità a cada equip. «Per mi no era cap pressió portar-lo. Però sí que havies de complir amb certa responsabilitat», assenyala el migcmapista, que gaudia amb ell perquè «sentia els colors i l'escut del club com si fossin meus, després de tantes temporades».

Exactament un total de tretze, que donen per a moltes experiències i vivències. Algunes de bones, com «la de guanyar al Barça 0-1 quan era infantil o la de poder empatar al Manchester City de Jadon Sancho i Phil Foden en un torneig de Menorca», recorda amb un deix d'enyorança Amoedo. Però, malauradament, també n'hi han algunes per oblidar: «a les etapes amb l'Infantil A i Cadet B no vaig tenir la continuïtat desitjada» recorda, tot i que després la obtindria amb el Cadet A.

A més, en el club gironí ha compartit moltes estones amb jugadors que ara estan despuntant i disputant la pretemporada a les ordres de Juan Carlos Unzué, com són els casos de Pau Resta, Àlex Pachón o Jofre Cherta. «Són tres jugadors molt treballadors. Sempre s'han esforçat al màxim per aconseguir allò que volen», apunta. Però amb qui, sobretot, va compartir més minuts d'entrenaments i partits va ser amb en Jofre. «Tinc molt bona relació amb ell. És un gran jugador. És el futbolista idoni per al Girona, representa tots els valors del club», el defineix Amoedo, amb qui el compara amb l'exjugador i actual membre de la plantilla de l'Alabès Pere Pons.



Nous reptes a Peralada

El gironí vestirà la samarreta del Peralada durant aquesta temporada després que «el Girona em va dir que no tindria els minuts suficients amb el Primera Catalana. Creien que no tindria els recursos adequats per millorar i progressar com a jugador», afirma. Per tant, Amoedo patirà un canvi en el seu dia a dia que se'l pren amb moltes ganes però que «des del Girona podrien haver fet les coses d'una altra manera», apunta. «Vaig anar-me'n de vacances amb la idea que formava part del Girona B», assenyala. I afegeix: «la meva incorporació amb el Peralada es va completar el 4 de juliol», només una setmana abans que el filial gironí comencés els entrenaments de pretemporada.

Malgrat això, el migcampista ha encetat aquesta nova etapa amb les paraules «ganes i il·lusió» com a bandera amb l'equip xampanyer amb el qual ja ha entrenat i ha disputat minuts. «Penso que formar part d'aquest equip és el que necessitava. Em suposarà els minuts que necessito per millorar esportivament. Però, tot i això, les hauré d'aprofitar». Aquest any el projecte del Peralada s'accentua per tenir una barreja de jugadors veterans, que poden aportar el grau d'experiència adequat, i de més joves. «Els més veterans em van donar una gran acollida. Jugadors com en Sergi Romero em donen molts consells per millorar. Estic molt content», afirma Amoedo que seguirà compartint vestidor amb Pep Piany, amb qui va jugar a les files del Juvenil A del Girona el curs passat.