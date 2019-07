El Girona insisteix en la seva aposta pel talent jove amb Víctor Moreno

Les històries dels dos últims fitxatges del Bàsquet Girona són molt semblants. Dos talents precoços que quan eren infantils ja destacaven molt pel que fa a selecció espanyola, i que després de créixer amb l'etiqueta penjada de «gran esperança» de planters com Barça (Esteban) o Fuenlabrada (Moreno) no han acabat de fer el salt. El Bàsquet Girona va anunciar ahir el seu quart fitxatge d'aquest estiu, l'escorta madrileny Víctor Moreno (22 anys, 1.92), que s'afegeix al projecte de Marc Gasol des del Tormes, on feia 10 punts de mitjana amb 28 minuts en pista a LEB Plata, i se suma a Albert Sàbat (Obradoiro), Gerard Sevillano (Marín), Màxim Esteban (Barça B) i a les renovacions de Sergi Costa i de l'aler pivot Robert Cosialls.

Físicament potent, Víctor Moreno pot jugar tant d'escorta com d'aler i, després de debutar puntualment a l'ACB (tres partits en la seva primera temporada com a sènior), el madrileny va provar sort a LEB Or amb l'Orense. A Galícia, Moreno no va tenir els minuts ni el protagonisme que s'esperava, aquell estiu havia jugat el Mundial sub-19 amb Espanya, i la temporada passada va decidir fer un pas enrere fitxant pel Tormes de LEB Plata. Amb l'equip de Salamanca, Víctor Moreno ha tingut molt més protagonisme (11 punts per partit en 29 minuts a la segona fase), però no ha pogut evitar el descens del Tormes a Lliga EBA.

A Girona, Moreno es retrobarà amb Màxim Esteban, amb qui va coincidir en selecions inferiors com, per exemple, la quarta posició en el Mundial sub-19 del 2017, en un equip on destacava el gironí Èric Vila.