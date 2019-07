Victoria de Nayala Rodríguez al Trofeu Promoció Cadet i pre-cadet Catalunya 2019

El passat diumenge va tenir lloc el Trofeu Promoció Cadet i pre-cadet Catalunya 2019 al pabelló de la Mar Bella de Barcelona, organitzat per la Federació Catalana de Taekwondo.

Per part de l Taekwondo Ki-hop Llançà va participar Nayala Silva Rodriguez, categoria precadet femení +59 kg qui va quedar com a 1a classificada. En la semifinal de la competició va guanyar el seu primer combat amb una merescuda victoria per 18-2, on va demostrar clarament la seva progressió en el darrer any. En la final va obtenir una contundent victoria per diferencia de 20 punts abans d'acabar el tercer assalt, finalitzant així una bona temporada i certificant que es troba preparada pel salt de categoria la temporada vinent.