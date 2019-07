Natalio Lorenzo aportarà la seva experiència a la davantera de l'Olot

La Unió Esportiva Olot feia setmanes que buscava un davanter i un carriler en el mercat i la primera de les dues peces ja ha arribat. Els garrotxins signen Natalio Lorenzo, davanter valencià de 34 anys amb experiència a la Primera Divisió i a Segona A. El valencià és un davanter mòbil, amb olfacte golejador i amb molta experiència en el futbol professional. Té un estil de joc relativament similar al del silenc Marc Mas, que és a un pas de deixar l'Olot per signar pel Sundsvall suec. Natalio Lorenzo ja es va entrenar ahir amb els nous companys, serà presentat avui a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal i demà mateix podria debutar davant l'Al-Sadd que entrena Xavi Hernández. Cal recordar que l'equip garrotxí va estrenar-se en la present pretemporada amb victòria dissabte passat. Va ser per la mínima (1-0) contra l'Al-Arabi qatarí.

El jugador nascut a Canals es va formar a les categories inferiors del València. El seu debut a Segona Divisió B el va fer amb el Vilajoyosa d'Alacant. A la categoria de bronze és un veterà. Després de la seva etapa pel conjunt alacantí va passar per les files del Castelló i Cartagena. Un cop finalitzada l'única temporada on va romandre a Castelló va signar amb l'Almeria. Club on va debutar a Primera Divisió. A l'equip andalús va jugar tres temporades, però va ser cedit a Cadis, Còrdova i Múrcia.

Tenerife, Numància, Llagostera i UCAM han estat els altres clubs de la divisió de plata pels quals ha passat el davanter de Canals. Amb 33 anys i després d'una temporada a Xina jugant al Yunnan Flying Tigers, Natalio va tornar a Espanya per jugar al Recreativo de Huelva i al Badalona. Amb els andalusos va disputar un total de cinc partits. Amb el conjunt badaloní va tenir més sort durant el curs passat: va veure porteria un total de sis vegades en vint-i-set partits disputats.

Amb aquesta incorporació, l'entrenador de l'Olot, Raúl Garrido ja compta amb tres cares noves: la de Joel Arimany, Albert Vivancos i el propi Natalio Lorenzo. A més, des d'Olot, que s'està fent un projecte amb gent d'origen proper a la comarca de la Garrotxa, s'ha renovat al gran gruix de l'equip. A més, aquesta temporada fins tres juvenils s'entrenen amb la primera plantilla.