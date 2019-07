El Màlaga té problemes per adaptar-se al límit salarial de la Lliga

El no retorn del Màlaga a Primera Divisió la temporada passada, ben bé l'any després d'haver-ne baixat, ha suposat un greu problema al club andalús. El Màlaga necessita reduir el límit salarial de la seva plantilla en uns 20 milions, ja sigui mitjançant traspassos o alliberant sous, per equilibrar els comptes. I és que la Lliga ja li ha comunicat que el límit salarial d'aquesta temporada rondarà els 12 milions d'euros. Això farà que els 25 que sumen la massa salarial de la plantilla actual siguin desorbitats i puguin comportar seriosos problemes a l'entitat andalusa. A més a més, la inacció del màxim accionista Abdullah Bin Nasser Al Thani complica encara més la situació. Al Thani refusa, de moment, signar qualsevol venda o traspàs, així com té paral·litzades totes les operacions per reforçar la plantilla.