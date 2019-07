El Kursk de Xargay i Íñiguez, el rival més dur d'un grup força complicat per a l'Uni Girona

Fontajau tindrà el privilegi enguany de veure el millor bàsquet europeu. La consecució del títol de Lliga la temporada passada permetrà a l'Spar Citylift enfrontar-se als millors clubs del continent a l'Eurolliga. Una competició d'allò més il·lusionant tant per a l'espectador com per a les jugadores gironines. Ahir a Munic, el sorteig va enquadrar l'Uni amb Kursk (Rússia), Fenerbache (Turquia), Sopron (Hongria), Schio (Itàlia), Lió i els dos guanyadors de les eliminatòries prèvies entre el Botas turc i el Gdynia polonès, i el Montpeller i l'Olympiacos. Els dos primers partits seran a Turquia i Lió, mentre que per a l'esperada estrena a Fontajau caldrà esperar al 30 d'octubre.

El club presidit per Cayetano Pérez ha tingut unes temporades sublims. Des de l'ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol la temporada 2008-09, el conjunt gironí ha aconseguit guanyar dues lligues. La temporada 2014/15 i la recent aconseguida el curs passat. Unes fites que van fer que el club disputés per primera vegada en la seva història l'Eurolliga femenina. Tres temporades més tard, i amb un gran cúmul d'experiències a la esquena, l'equip entrenat per Èric Surís repetirà a la màxima categoria del bàsquet europeu. «Pel club és un orgull poder jugar aquest torneig. Això demostra el treball que s'ha fet les darreres temporades», afirma Pérez.

De fet, ahir una expedició encapçalada per, precisament, Cayetano Pérez va fer acte de presència a Munic per observar el sorteig de la fase de grups de la propera edició de la competició europea. El sorteig va fer que el conjunt gironí estigués enquadrat al grup B juntament amb el Kurks (Rússia), l'Schio, on Núria Martínez va jugar molts anys, el Fenerbahce, Sopron (Hongria), Lió i els dos guanyadors de les eliminatòries prèvies entre el Botas turc i el Gdynia polonès; i el Montepeller francès i l'Olympiacos grec. Un grup que, a priori, es presenta complicat en la que serà la segona participació de les de Fontajau a l'Eurolliga. «Els equips amb qui jugarem tenen molt de nivell», apunta Cayetano Pérez. I afegeix que, tot i això, hi ha un avantatge respecte l'altre grup perquè «tots els equips amb qui ens enfrontarem són relativament a prop. Això suposarà un plus de comoditat pel que fa als desplaçaments».

Un altre dels pros d'aquest grup és que les gironines s'estalviaran jugar contra l'actual campió europeu, l'Ekaterinburg turc, o el sempre complicat Praga de la República Txeca. Tot i així, per Girona passaran vells coneguts per les de Fontajau, com la gironina Marta Xargay, que juga al Dinamo de Kursk rus. Precisament l'exequip de la nova jugadora de l'Uni Girona Sonja Petrovic el dirigeix Roberto Íñiguez. El basc va seure a la banqueta de Fontajau durant la temporada que l'equip gironí va aixecar la seva primera Lliga. Dels altres components del llistat destaquen el Fenerbahce turc, que ha incorporat la catalana Anna Cruz, i el Sopron hongarès, que ha disputat les dues darreres Final Four. A més, s'hi podrien afegir les abans mencionades jugadores del Montpeller francès si superen l'Olympiacos turc. L'equip occità va ser el botxí de les gironines la temporada passada. A part, aquesta temporada tindran a les seves files l'ex-Uni Gabby Wiliams.