El «charrúa» de Vilatenim

El mes passat va ser un període de temps convulsiu a l'Alt Empordà. La data en què es va iniciar tot va ser l'1 de juny, quan el Peralada trencava tàcitament l'acord de filiació amb el Girona FC després de tres temporades sent l'equip filial dels de Montilivi. L'equip xampanyer, en un comunicat oficial al·legava que durant els tres cursos passats no van rebre les subvencions pertinents per part de la Federació Espanyola per ser equip filial. Ara, però, ambdós clubs semblen haver arribat a un acord de col·laboració en què l'equip gironí, que va ser qui va presentar formalment la proposta als empordanesos, s'oferia a ajudar al desenvolupament econòmic del Peralada a través de partits amistosos, cessions de jugadors i aportacions econòmiques.

Arran d'aquesta finalització de conveni, el Peralada es va quedar gairebé orfe de jugadors a la primera plantilla, ja que molts d'ells pertanyien al Girona i estaven en condició de cedits. Una problemàtica que ha fet que l'equip d'Albert Carbó hagués de refer el seu equip amb la majoria de novetats provinent del Figueres. Com a efecte rebot també d'això, l'equip que entrenarà Xavi Agustí també ha hagut de fer un equip amb moltes cares noves. Una d'elles és l'uruguaià César Bicker (Rocha FC, de la Segona B d'Uruguai).

El jugador de 26 anys es va formar a les categories inferiors del Montevideo Wanderers. Polivalent, pot jugar tant d'interior com d'extrem dret, va cridar l'atenció de diversos equips, però sobretot dels responsables esportius altempordanesos en el Training Camp Barcelona Costa Brava realitzat a Palamós. Allà va ser escollit el millor jugador sota l'atenta mirada de l'exdirectiu del FC Barcelona Toni Freixa i de l'exagent de futbolistes Josep Maria Minguella. «Segons em va comentar la meva representant diversos equips es van posar en contacte amb ella per tal que m'unís als seus respectius equips», diu. En aquest sentit, la Unió té aquests dies a prova el també uruguaià Maxi Rodríguez.

Tot i el reguitzell d'equips que li anaven al darrere l'uruguaià va triar formar part de l'equip empordanès perquè «era la millor opció per a mi. En vam estar parlant amb la meva representant i vam escollir el Figueres» apunta el jugador, que abans de firmar per l'entitat blanc-i-blava no sabia col·locar la localitat empordanesa al mapa. No obstant, ha quedat sorprès un cop s'ha establert. «És una ciutat molt maca i molt tranquil·la. M'anirà bé jugar aquí» afirma César, que aquesta setmana ha començat els entrenaments amb el seu nou equip. «És un equip jove i nou. La veritat és que tant els jugadors com els dirigents m'han rebut bé», comenta. I afegeix. «En els entrenaments he pogut observar que els meus companys tenen moltes ganes de competir i de fer les coses de la millor manera per aconseguir l'objectiu».

Seguint els passos d'Herrera

La incorporació de Bicker aportarà el grau d'experiència i internacionalitat a la plantilla del Figueres. Però no és el primer jugador provinent de l'Uruguai que vesteix la samarreta blanc-i-blava. Ens hem de remuntar a la temporada 1989/90 per veure l'il·lustre Pepe Herrera disputant partits a Vilatenim. «És clar que tinc constància de qui va ser i també de què va suposar el seu fitxatge a Figueres. El seu fill també és futbolisa», apunta en César. El pas d'Herrera per l'Alt Empordà va ser breu però intens i es va guanyar l'afició. Va vestir la samarreta blanc-i-blava una temporada i durant la concentració amb la seva selecció pel Mundial d'Itàlia'90 va ser traspassat al Càller. El conjunt sard va pagar 30 milions de pessetes (180.000 euros).