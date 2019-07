El Barça perd contra el Chelsea en la seva estrena de pretemporada

Un Barça sense gaire ritme ni idees va encetar la pretemporada amb una desfeta per 2 a 1 contra el Chelsea, en el primer amistós dels culers disputat a la ciutat japonesa de Saitama. En aquest partit van debutar dues des les noves cares blaugranes: el francès Antoine Griezmann i l'holandès Frenkie De Jong. A més, l'entrenador, Ernesto Valverde, va fer jugar durant molts minuts futbolistes del planter que van aportar el millor del bàndol català. Entre tots ells hi era el jugador de Sant Feliu de Guíxols Oriol Busquets. El jove de 20 anys, que normalment desenvolupa les tasques de pivot defensiu, va sortir de titular ocupant el lateral dret. A la mitja part va ser substituït pel portuguès Nelson Semedo.

Pel que fa als nouvinguts, els flamants fitxatges del Barça van deixar alguns detalls del que se n'espera, encara que no van ser suficients enfront un quadre londinenc més rodat. De fet, l'equip del barri de Chelsea es va avançar al minut 34 gràcies a un error en defensa de Sergio Busquets aprofitat per Abraham. La reacció va ser inmediata però desafortunada per part de l'atac català. La segona meitat va ser una rèplica de la primera amb un gol de l'angès Barkley per ampliar diferències. El Barça, gràcies a un xut des de la frontal de Rakitic, les va escurçar però no va tenir temps per més.

En acabar el matx Ernesto Valverde va qualificar els fitxatges com a «grans incoporacions», encara que va assenyalar que espera que n'hi hagi alguna més, tot i que no s'ha volgut pronunciar sobre el suposat interès per Neymar. A part d'això, Valverde va destacar que el seu equip «va estar bé» sobretot en els «primers 15 minuts de cada meitat» i va assenyalar que per als culers era el primer partit de pretemporada, mentre que per al Chelsea es tractava del quart, una cosa que «s'ha notat una mica», segons va dir. A més a més, va afegir que «l'important era anar provant jugadors, anar veient com es desenvolupen i veure els joves».