«Tenim la sort de començar la nostra pretemporada al Japó, on tenim molts fans i intentarem fer-los feliços. La Rakuten Cup és una molt bona oportunitat per aproximar-nos a l'afició japonesa i també per posar-nos a prova», va dir Ernesto Valverde, l'entrenador del Barça, en arribar a Tòquio. El president Bartomeu també forma part de l'expedició. «Mikitani -el president de Rakuten- ha fet molts esforços perquè es pugui disputar aquesta competició al Japó».