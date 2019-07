Tour Thibaut Pinot posa contra les cordes Alaphilippe; i victòria per a Simon Yates

El ciclista britànic Simon Yates (Mitchelton) va guanyar ahir la quinzena etapa del Tour de França amb final a l'inèdit port de muntanya de Prat d'Albis, mentre que el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck) va patir per conservar el seu lideratge a la classificació general. Yates va forjar la seva victòria marxant, a menys de 35 quilòmetres per al final, del gran grup d'escapats que havia portat la iniciativa durant el tram més important del dia. El francès Thibaut Pinot (Groupama) va acabar segon a 33 segons, gràcies a un atac que va provocar suors a Alaphilippe, tot i que va salvar la papereta. Li van sobrar 30 segons a Yates, el que els va faltar per atrapar-lo a Pinot i Mikel Landa, protagonistes de l'etapa. El francès va dinamitar la cursa atacant al Prat d'Albis, va asfixiar un bon nombre de rivals i es va col·locar quart a la general a 1.50 d'Alaphilippe, a qui es va veure cedir per primer cop. Per la seva banda, Mikel Landa, que va atacar en el penúltim port, va quedar prop de la gesta, però Yates va volar en la pujada i es va trobar amb un Pinot desfermat. El ciclista alabès, una altra vegada líder del Movistar, és setè a la general a 4.54, abans del dia de descans i en vigílies dels Alps. L'exhibició de Pinot va servir al francès per endossar 24 segons a Bernal i Buchmman, 55 a Geraint Thomas, Kruijswijk i Valverde i 1.15 a Alaphilippe, qui va poder retenir el mallot groc. Ara, la classificació general. Pinot així ho va decidir, i la seva ambició i estil atacant estan alegrant la carrera, encara sense dominadors clars. Geraint Thomas, segon, té el líder a 1.35; l'holandès Steve Kruijswijk, a 1.47; Pinot, a 1.50; Bernal, a 2.02, i Landa és ara el primer espanyol, setè, a 4.54. O sigui, en 2 minuts els cinc primers.