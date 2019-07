La Delegació Espanyola de natació artística va tancar ahir la seva participació en el Mundial de Gwangju de la millor manera possible. La nedadora barcelonina Ona Carbonell s'ha convertit en la nedadora amb més medalles només per darrere dels nord-americans Michael Phelps i Ryan Lochte. La catalana ha aconseguit fins a tres metalls: plata en el solo tècnic, bronze per equips en highlights i una altra plata en solo lliure.