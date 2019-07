La confessió de la tenista gironina Paula Badosa sobre la seva depressió

Angoixa, tristesa, desesperança, manca d'energia, ... Encara que en general l'esport, també el d'elit, contribueix a minimitzar molts d'aquests efectes, els esportistes no estan exempts de poder patir les seves conseqüències i també viuen en primera persona l'estigma que encara envolta aquestes patologies. És el que li va passar a la tennista gironina Paula Badosa. Guanyadora del Roland Garros junior de 2015, estava cridada a ser una estrella d'aquest esport. Però les expectatives no es van complir. La pressió va poder amb ella. Després de passar per una depressió, des de fa uns mesos ha recuperat la seva millor versió. En aquest vídeo, Badosa i el seu entrenador expliquen els seus pitjors moments i com han sortit del pou.







Quería compartir algo con vosotros. En los últimos meses sufrí depresión, ansiedad y tenía miedo de salir a pista a competir. Es lo que no se ve del deporte de alto nivel. Pero he trabajado para volver a ser feliz y tengo claro mi camino: #FightForIt ??pic.twitter.com/dhWNJ2NmNi — Paula Badosa (@paulabadosa15) July 19, 2019

Des de fa uns mesos, Badosa torna a, l'entrenador de Sant Feliu de Guíxols que va guiar durant anys la carrera de Carla Suárez, que vol allunyar la tennista de Begur de la pressió de resultats o de pujar ràpidament en el rànquing per centrar-se a millorar el seu tennis. «La Paula és una jugadora que pot aspirar a tot a nivell mundial. I quan dic tot és tot. Però necessita temps, paciència i treball. Necessitem mínim un o dos anys de molt bona feina i després es veuran els resultats», explicava Budó en una entrevista a la web Sphera Sports, en la qual, un cop més, recordava l'excés d'expectatives que s'havien creat al voltant de Badosa després del seu èxit a Roland Garros i la posterior participació al Màsters 1.000 de Miami.Ara, Budó i Badosa han establert una rutina de treball a Barcelona i quan viatgen junts als tornejos com, per exemple, en l'actual gira australiana, que el tècnic definia com «buscar la millora a nivell tècnic, tàctic, físic, mental, gestió emocional, estil de vida centrat al 100% en ser esportista d'elit... És clau agafar consciència i responsabilitat personal en el que significa ser tennista de primer nivell».