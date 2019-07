El Torneig de l'Estany recupera el format quadrangular en el 50è aniversari

L'històric torneig de pretemporada de Banyoles complirà, enguany, cinquanta anys. Per commemorar el mig segle, s'ha tornat als orígens i, en comptes, de ser un triangular com havia estat les temporades anteriors, tornarà a ser un quadrangular. Això fa que el cartell sigui més ampli. A banda dels equips habituals, com Olot, Figueres i Banyoles, aquest curs també hi participarà el FC Barcelona B. Així doncs, el Torneig de l'Estany, que és el segon més longeu realitzat abans de lliga després del Joan Gamper, es disputarà el 13 i 14 d'agost al Miquel Coromina i Morató de Banyoles.