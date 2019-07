L'Olot 2019-20 s'estrena aquest vespre amb un amistós contra l'Al-Arabi

La Unió Esportiva Olot va començar dimecres la pretemporada amb el primer entrenament d'aquest nou curs i avui, a les 7 de la tarda, els de Garrido tindran el seu primer test de pretemporada. El partit es disputarà a porta tancada al Golf Peralada i el rival serà l'Al-Arabi de Qatar. En aquest primer amistós, el tècnic olotí podrà començar a veure quin rol tindran els nouvinguts a l'equip. Joel Arimany ja ha demostrat a les categories inferiors del Girona, al Peralada i al filial del Màlaga la seva capacitat per jugar tant com a únic davanter com al costat d'un punta més mòbil.

El partit d'avui serà el primer en el qual el quartenc pugui començar a comprovar si és compatible per jugar al costat de Marc Mas o si és més útil com a única referència ofensiva. D'altra banda, Vivi tornarà a jugar després de la lesió que el va tenir apartat gran part del curs passat amb el Salmantino. El partit també serà el primer test a la porteria, ja que Raúl Garrido ja ha deixat clar en diverses ocasions que Ginard i Ballesté parteixen amb les mateixes possibilitats de ser el porter titular.

Dimecres van participar en l'entrenament tres juvenils: Aleix Abel, Àlex Garcia i Joel Ferrés. També ho va fer el jugador del filial, Albert Julià, i l'acabat de tornar de cessió del juvenil de la Damm Joel Arumí, en el qual es tenen moltes esperances dipositades i es confia que pugui ser el carriler esquerre que faci competència a Pep Chavarría malgrat tenir només 19 anys. S'espera que tots ells puguin tenir minuts per intentar convèncer Garrido que estan preparats per jugar amb el primer equip en cas que sigui necessari.