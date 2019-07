Tour Victòria per a Simon Yates en la decebedora primera etapa dels Pirineus

El ciclista anglès Simon Yates (Mitchelton-Scott) es va adjudicar ahir la dotzena etapa del Tour de França en una descafeïnada primera jornada pirinenca que va mantenir el francès Julien Alaphilippe (Deceuninck) amb el mallot groc a l'espera de la contrarellotge d'avui de Pau. Sembla que aquesta «batalla» contra el crono, la primera i única individual de l'edició d'enguany, va poder marcar les tàctiques d'aquest dia de muntanya, amb dos ports de nivell com el col del Peyresourde i, sobretot, Hourquette, però que ningú va aprofitar, ni tan sols corredors endarrerits en la general com Mikel Landa (Movistar), que avui podrien cedir encara més temps. No va ser valent com sol ser-ho habitualment el basc, però el cert és que ningú ho va ser, tot i que l'inici d'etapa, disputat a un ritme «infernal, deixava entreveure el contrari. Aquí va quedar tota l'energia, i la gran escapada va ser la que finalment va triomfar, amb un guanyador de prestigi com Simon Yates, actual guanyador de la Vuelta i sense opcions a la general des de la primera setmana, que va deixar sense premi a Pello Bilbao (Astana).