Sergi Mach canvia el Bordils per l'Alarcos de Ciudad Real

Des de fa moltes setmanes, a Bordils tenien clar que Sergi Mach no continuaria la temporada vinent perquè el central havia acceptat una oferta d'un equip potent de Divisió d'Honor Plata assumint el repte de lluitar per l'ascens a l'Asobal. «La bona feina feta durant anys a Bordils permet que la gent jove d'aquí tingui propostes d'equips més professionals; i nosaltres estem molt contents per en Sergi, que tindrà les portes obertes per tornar, com ha passat amb altres jugadors com Canyigueral, Ferrer, Reixach...», explicava Pau Campos el dia que es va fer públic el calendari de Plata sense desvelar el nom del futur equip de Mach. L'equip serà l'Alarcos de Ciudat Real, que aquest matí ha fet pública la incorporació d'un dels jugadors amb més pes al Bordils la passada temporada tot i la seva joventut (22 anys).

Des de la seva irrupció a Divisió d'Honor Plata, el Bordils ha vist com diferents jugadors marxaven en rebre ofertes d'Asobal, com Edu Nono o Marc Canyigueral, o d'equips punters de Plata (Dalmau Huix). Sortides que des del club blanc-i-verd sempre s'han compensat apostant per jugadors joves.