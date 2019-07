El Bàsquet Girona es proposa créixer socialment i arribar als 1.200 abonats

Sense pressa ni desviant-se de les idees d'anar pas a pas de Marc Gasol, el Bàsquet Girona vol continuar creixent en la seva segona temporada amb un equip sènior professional i, mentre esportivament ha fet un fitxatge d'impacte com Albert Sàbat, socialment es marca l'objectiu d'arribar als 1.200 socis. «Tenim l'ambició de tornar a omplir Fontajau, estem fent una bona plantilla i volem que Girona i el seu territori es tornin a enganxar al bàsquet masculí, com ja ho estan fent amb el femení amb l'Uni. Però també amb nosaltres i amb la idea que no cal esperar que el projecte sigui molt més gran, sinó des de ja enganxar-se al bàsquet», va explicar ahir el directiu de l'àrea social del club, Jordi Pons, que va presentar amb el director general, Jordi Puig, una campanya d'abonaments batejada amb l'eslògan «Creixem junts». El preu de sortida del carnet individual és de 60 euros, però hi ha nombrosos descomptes per a parelles, famílies, grups, socis de l'Uni i altres com majors de 65 anys, socis del Girona FC, esportistes federats... «Nosaltres diem que és una campanya per a tothom amb unes tarifes econòmiques molt ajustades i també amb tothom, perquè hi ha descomptes per a grups, famílies, jugadors federats de qualsevol esport... Volem que tothom trobi el seu encaix per venir a Fontajau», va desgranar Pujol.

A diferència de la temporada passada, el club no limitarà els espectadors només en una de les tribunes de Fontajau i obrirà les dues parts del pavelló. «L'any passat en tres o quatre partits vam arribar a més d'un miler d'espectadors i la nostra intenció és que això es vagi convertint en habitual», va dir Pujol, tot recordant que «la passada temporada, en la nostra primera campanya d'abonaments, vam arribar als 700 socis i aquest any l'objectiu seria arribar als 1.200 socis».

Sobre l'horari dels partits com a local, Pujol va explicar que els hauria agradat jugar «els diumenges a les sis de la tarda», però que les nombroses coincidències amb l'Uni després del sorteig del calendari els han obligat a descartar-ho: «Aprofitant les excel·lents sinergies que tenim amb l'Uni hem intentat unificar tot el bàsquet gironí a les sis de la tarda perquè la gent tingués ben interioritzat que «els diumenges a les sis hi ha bàsquet», però hi ha coses que no estan a les nostres mans i no ha estat possible, perquè hi ha molts cap de setmana que quedaven solapats els partits dels dos equips, i el nostre horari serà els dissabtes a les set».