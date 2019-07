El Palafrugell estrena nova junta directiva en el seu retorn a l'OK Lliga

Normalment quan un equip descendeix de lliga, li costa tornar a assolir aquella categoria de la qual va baixar. Fins i tot, podríem dir que els esforços per intentar mantenir-se són notables. Gairebé sempre la història és la mateixa. Però no pel Club Hoquei Corredor Mató Palafrugell. Fa dues temporades l'equip empordanès va perdre la màxima categoria nacional d'hoquei en un any per oblidar. Van acabar 15ns amb els mateixos punts. No obstant això, des del club palafrugellenc van encarar la temporada amb un únic objectiu: l'ascens. Dit i fet. Els blanc-i-negres tornaran a jugar a OK Lliga després de fer una temporada rodona. Una categoria que abandonen després de guanyar-la i assolir l'ascens a la darrera jornada a la pista del Vilafranca (2-4). «Tot i haver estat una temporada a Segona Divisió, les ganes de tornar-hi eren presents en tot moment» apunta la presidenta de l'entitat empordanesa, Susanna Selva.

El nou equip d'OK Lliga començarà els entrenaments el proper 20 d'agost. Una pretemporada que durarà un mes en què l'equip entrenat per Xevi Garcia, que ja té tota la plantilla a disposició, disputarà la Lliga Catalana. En aquesta competició amistosa hauran de desplaçar-se per jugar a les pistes de l'Igualada i del Lleida i rebran el Taradell a Palafrugell. No obstant això, en els propers dies s'espera que el club empordanès anunciï mes partits de preparació.

En la nova temporada, l'Hoquei Palafrugell no tindrà només com a novetat el canvi de categoria. El passat 3 de juliol el club va celebrar l'assemblea anual on va anunciar a tots els socis un canvi de junta directiva. Joan Tané va deixar el càrrec de president per deixar pas a l'abans esmentada Susanna Selva. «No introduirem molts canvis. De moment ens volem centrar en un canvi d'imatge del club que anirà des dels més petits fins al primer equip a través de la incorporació de noves equipacions», afirma Susanna Selva. L'únic canvi destacat exposat va ser el canvi de rol de Xevi Garcia, que deixarà la coordinació esportiva per centrar-se a dirigir el primer equip.