Ona Carbonell fa història amb la seva vint-i-tresena medalla en un Mundial

La catalana Ona Carbonell, la dona més llorejada de la història dels Mundials de Natació i qui ahir va aconseguir la medalla de plata en el solo lliure, va reconèixer que està superada per tot el que li està passant a Gwangju. «No m'ho crec. Tot això m'està superant. No em pensava que aniria tan bé i tampoc no sabia res de tots aquests rècords. La veritat és que estic superemocionada», va confessar Carbonell.

El seu tercer metall en els Mundials de Xina va arribar amb una gran puntuació (94,5667) i a ritme de James Brown i Luciano Pavarotti. Només la va superar la imbatible Svetlana Romashina.

Després de la medalla d'ahir la plata aconseguida en el solo tècnic i el bronze com a component de l'equip espanyol de Highlight, la barcelonina ja en té 23 en els Mundials, dos més que la russa Natalia Ishchenko (21). Només han guanyat més que ella els nedadors nord-americans Ryan Lochte (27) i Michael Phelps (28)

«Quan em van dir que vaig darrere de Phelps i de Lochte vaig dir: perdó? Phelps?, ja que per a mi és com un ídol, i haver superat Ishchenko, que és el meu referent des de petita... imagina't», va confessar.

Carbonell va reivindicar que «costa moltíssim aconseguir tantíssimes medalles», i que és «molt dur» encadenar set mundials sense baixar del podi. Per això se sent tan orgullosa del que està fent. «És com ser al cel, però intento no ser gaire al cel, perquè demà tinc final de duo lliure i després d'equips lliure, i hem treballat molt en aquestes dues proves. Així que, fins que no acabi, he d'estar concentrada en la competició», va concloure.