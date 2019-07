«La meva intenció és continuar jugant perquè en tinc ganes i físicament em trobo molt bé»

El veterà porter de Sant Feliu de Guíxols Joan Bayona no continuarà jugant la temporada vinent al Principat d'Andorra. Bayona, que el proper mes de setembre bufarà 40 espelmes, no té la intenció de penjar els guants, ja que li queda corda per estona i mentre el cos aguanti i la flama de la il·lusió segueixi viva seguirà jugant a futbol. Ara, escolta ofertes mentre s'entrena a prop de casa, a Sant Feliu de Guíxols, esperant que algun club vulgui fer-se amb els serveis d'un porter que allà on va es deixa estimar i hi deixa petjada. Si a Palamós se'l considera una llegenda, a Andorra i a les files de l'Inter Club Escaldes, on ha jugat dues temporades i mitja, també.

El capità del degà i bon amic de Bayona, David Cano, explica que «per què serà que allà on va hi deixa petjada?, en Joan té corda per estona». El porter ganxó serà recordat a Andorra per la seva implicació i per la seva qualitat personal i també per ser una peça clau tant al camp com al vestidor. Però Bayona també marxa del Principat amb un bon botí esportiu: el títol de la Segona Divisió assolit la temporada 2016-2017.



Per què no segueix jugant a l'Inter Club d'Escaldes?

El club era força amateur, però de mica en mica s'ha anat professionalitzant molt i l'estructura del club cada cop és més professional. Ells intenten comptar amb gent que visqui a prop d'Andorra perquè puguin anar als entrenaments, una circumstància que jo no podia complir.

Continuarà jugant a futbol?

La meva intenció és continuar jugant perquè en tinc moltes ganes i físicament em trobo bé, ja em vaig retirar una vegada jugant amb el Palamós i de seguida me'n vaig donar compte que m'havia equivocat. Ara, el míster del Guíxols em fa el favor de poder fer la pretemporada amb ells i a veure què sorgeix. Soc conscient que un dia o un altre arribarà el final, però, llavors intentarè continuar lligat al món del futbol com a entrenador o entrenador de porters...

Com l'han tractat aquests dos anys i mig a Andorra?

M'hi he sentit molt estimat i valorat. A vegades pensava que podria ser complicat pel tema de no anar als entrenaments, però ha sigut tot el contrari! Amb els tècnics la relació ha estat molt bona i amb la directiva i l'afició la relació ha sigut espectacular.