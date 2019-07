El porter de Sant Esteve de Llémena Pau López va ser presentat ahir com a nou jugador del Roma. El conjunt italià ha pagat cap a 24 milions al Betis pel porter gironí. «És una gran responsabilitat quan un club aposta tan fort per algú. Ara em toca demostrar que valc això i treballaré amb humilitat i sacrifici per fer-ho», deia. L'exporter de l'Espanyol recordava també que «no tenia pensat deixar el Betis fins que va arribar l'oferta del Roma. Era el moment de fer un pas endavant».