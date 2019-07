L'Uni encetarà la Lliga jugant contra el València en l'Open Day de Saragossa

La bescanonina Queralt Casas i l'expivot de l'Uni Julia Reinsingerova no jugaran amb el València a Fontajau, almenys en partit de Lliga regular, després que ahir la Federació Espanyola de Bàsquet fes públic un calendari de Lliga Femenina-1 amb un duel entre l'Spar Citylift Girona i les valencianes en la primera jornada. Una estrena que, però, no serà en els diferents pavellons dels equips locals sinó a Saragossa que acollirà l'Open Day, amb tots els partits concentrats en un mateix escenari el cap de setmana del 28 i 29 de setembre. Això sí, just una setmana abans de l'Open Day, Fontajau haurà viscut una cita destacada amb el primer duel de la temporada entre el Perfumerías Avenida i l'Spar Citylift amb la disputa de la Supercopa d'Espanya.

Entre l'Open Day i el sorteig del calendari, amb l'Uni jugant com a visitant en la segona i la tercera jornada, farà que les gironines no trepitgin Fontajau en partit de Lliga fins al cap de setmana del 13 d'octubre, quarta jornada, en la qual rebrant l'Ensino Lugo de Bea Sánchez.

El sempre esperat, i transcendent, duel contra el Perfumerías Avenida arribarà en la jornada 7, 2 de novembre, a Salamanca; mentre que les castellanes jugaran a Girona el 15 de febrer. El derbi català contra el Cadí La Seu serà en les dues últimes jornades de Lliga, el 21 de desembre a la pista de les pirinenques i el 4 d'abril a Fontajau. Les eliminatòries pel títol començaran quatre dies més tard, 8 d'abril, mentre que la final serà entre el 29 d'abril i el 6 de maig (sempre al millor de tres partits). Finalment, la Copa està programada del 5 al 8 de març amb format de 8 equips i una seu encara per decidir.

Mentrestant, l'Uni continua pendent de tancar el fitxatge d'una nova jugadora interior que cobreixi el buit deixat per Nadia Colhado que, fa un parell de setmanes, va acordar amb el club la rescissió del seu contracte. El club vol una jugadora interior que no ocupi plaça d'extracomunitària perquè pugui jugar amb Sykes i Elonu tant a la Lliga Femenina-1 com a l'Eurolliga.