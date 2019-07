Jornada rodona per al Xon's d'Empuriabrava a la Lliga de Llagut de Catalunya

La jornada d'aquest cap de setmana de la Lliga de Llagut de Catalunya ha estat molt positiva per al Xon's Rem d'Empuriabrava. La regata s'ha disputat a la platja de Ponent de Mataró i ha estat marcada per l'estat agitat del mar, que no ho ha posat fàcil als participants. El club altempordanès, però, ha sabut plantar-li cara i els dos equips del Xon's n'han sortit beneficiats amb vista a la classificació general.

En el cas del sènior masculí, el seu domini ha estat incontestable, ja que han fet el millor temps en la cronometrada i això els ha donat l'accés a la final A, que han guanyat sense donar opcions als rivals. D'aquesta manera han sumat la màxima puntuació, 20 punts, que els donen la primera posició a la classificació general.



Pel que fa a les veteranes, després de fer un segon lloc a la cronometrada, també s'han guanyat el dret a disputar la final A, d'on han pogut obtenir una tercera posició final. Aquest resultat els fa pujar a la segona posició de la general.

Queden dues regates més, una marítima i una fluvial, a Sant Antoni de Calonge i a Deltebre, que han de servir per refermar aquestes bones posicions.