Valtteri Bottas sortirà des de la «pole» a casa de Lewis Hamilton

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) va signar una atapeïda pole per a la cursa del Gran Premi de Gran Bretanya, desena prova del Mundial de Fórmula 1, on els tres primers classificats van estar separats només per una dècima, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) haurà de començar tretzè en quedar eliminat en la Q2. Amb la desena pole de la seva trajectòria, Bottas tractarà d'aprofitar la seva posició de privilegi per guanyar a «casa» del seu company d'equip i líder consolidat del Mundial, Lewis Hamilton, que es va quedar a només 6 mil·lèsimes del seu temps de referència. Així, el pilot britànic completarà la primera fila de la graella. D'altra banda, el monegasc Charles Leclerc es va quedar molt a prop dels Mercedes, a 79 mil·lèsimes de Bottas, i començarà tercer en una segona línia que compartirà amb l'holandès Max Verstappen (Red Bull). A la tercera línia de la graella sortiran Pierre Gasly i l'alemany Sebastian Vettel, que només va poder ser sisè. Daniel Ricciardo i Lando Norris van acabar setè i vuitè, respectivament.