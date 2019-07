Griezmann: «No he jugat amb cap de les parts, si cal demanar perdó serà en el camp»

El davanter del FC Barcelona Antoine Griezmann confia en arreglar el que calgui a força d'"assistències" i "gols" per al conjunt culé, deixant clar que no va jugar "amb cap de les parts" i que si fa falta demanarà "perdó en el camp".

"He fet poques coses dolentes però importants en el meu passat, però mai m'he penedit perquè és alguna cosa que volia fer. Volia demostrar el que no es veu. No he jugat amb cap de les dues parts. El més important és que al final estem junts i si cal demanar perdó serà en el camp que és on millor parlo. Amb assistències podem arreglar-ho tot", va dir.

El francès va viure aquest diumenge a la tarda la seva presentació com a jugador blaugrana i, en roda de premsa en l'Auditori 1899 del Camp Nou, va haver de respondre a la seva famosa 'decisió'. I és que l'ex de l'Atleti va decidir l'any passat quedar-se a Madrid davant l'interès català i ho va anunciar mitjançant aquest documental del que no es penedeix. El gal va explicar el seu canvi de decisió.

"Tinc una família que moure, una filla que estava en el col·legi i feia amigues, la meva dona la veia bé aquí i jo estava bé. No estava preparat per a aquest pas, em faltava alguna cosa per veure en l'Atleti i aquest any ha estat diferent", va dir en ser preguntat pels motius.

Griezmann va començar la seva intervenció, al costat de Josep Maria Bartomeu i Eric Abidal, donant les gràcies a Reial Societat i Atlètic de Madrid per fer-lo "un jugador important". "Accepto el repte i estic preparat pel que ve", va apuntar. "Intentar guanyar Lliga, Copa i Champions, que és el que falta en el meu palmarès", va afegir, posant amb la samarreta del blaugrana i el número 17.

El campió del món amb França va ser preguntat per compartir equip amb Messi. "El que em fa més feliç és poder compartir mate amb Messi. És l'ú, una referència per a tots. En la NBA és LeBron i en el futbol és ell. Serà una llegenda per al meu fill, per als fills del meu fills i és una alegria molt gran per a mi jugar al seu costat", va confessar, abans de comentar les seves qualitats.

"Vaig parlar una mica amb ell (Valverde) però demà entrarem més en els temes de tàctica. He treballat per ser un jugador important en qualsevol posició en el camp, esquerra, dreta o per dins. Profunditat, joc a un toc, estar als espais, assistències, gols i alegria que així em defineixo", va afirmar, content per acabar amb el "estrès" del seu fitxatge els últims dies.