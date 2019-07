El migcampista de l'Espanyol Sergi Darder va afirmar que «el club no pot lamentar-se per la pèrdua d'un jugador», en referència al possible adeu de Borja Iglesias al Betis. «Fa molts dies que la gent el veu fora i està aquí. Sabem que hi ha oferta i, si paguen la clàusula i el jugador vol marxar, no hi ha res a fer. Si algun dia surt, li agrairem tot el que ha fet».