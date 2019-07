Zidane abandona la concentració del Madrid per «temes familiars»

Ahir el Reial Madrid va comunicar que el seu entrenador, Zinedine Zidane, havia de deixar l'estada de pretemporada madridista a Mont-real. En un comunicat oficial, el club de la capital espanyola va afirmar que la seva baixa es produeix per «motius personals». Aquesta notícia es va saber quan el conjunt blanc pujava a l'autobús per dirigir-se a l'entrenament, quan el preparador físic Grégory Dupont i el tècnic ajudant, Hamidou Msaidie, varen ser cridats per baixar del vehicle per saber la notícia. Després van tornar a pujar-hi per explicar la situació als jugadors.

A falta de conèixer amb exactitud aquest inesperat contratemps, la direcció de la plantilla madridista quedarà en mans dels ajudants del tècnic francès, David Bettoni i els abans esmentats Hamidou Msaidie i Grégory Dupont en l'aspecte físic.