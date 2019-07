Griezmann arriba amb polèmica

Ahir a la tarda el Barça va tancar el fitxatge d'Antoine Griezmann després que l'advocat del jugador diposités la clàusula de rescissió (120 milions d'euros), que el feia lliurar-se del club matalasser, a la seu de la Lliga Professional de Futbol. El club blaugrana va anunciar la incorporació del davanter, que tindrà una claúsula de rescissió de 800 milions d'euros, per a les properes cinc temporades: tindrà contracte fins al juny de 2024.

El fitxatge es venia coent des de fa temps. Concretament des de l'estiu passat. Quan Antoine Griezmann va deixar amb un pam de nas l'aficionat blaugrana després d'anunciar que es quedava una temporada més a l'Atlètic de Madrid. Les formes no van agradar a Can Barça. Ho va anunciar a través d'un documental on la productora va ser una empresa regida pel central blaugrana Gerard Piqué. Això va crear un còctel Molotov que va ser explosiu. Tot i això, al francès no li va anar del tot malament futbolísticament parlant: va aconseguir aixecar el Mundial de Rússia amb la selecció gal·la i ha sigut un jugador importantíssim i habitual en els esquemes del Cholo Simeone: ha disputat un total de 47 partits en què ha marcat 21 gols. Ara, una temporada més tard, podríem dir que el «serial Griezmann» ha acabat. Però no.

L'anunci de la marxa del francès a l'equip madrileny va ser un pèl convula. El davanter va anunciar la seva desvinculació del club el passat 14 de maig. Un dia abans emissaris de la entitat blaugrana es van reunir amb conseller delegat matalasser Miguel Àngel Gil per intentar negociar la incorporació del francès, segons va explicar el president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu a la presentació de l'holandès Frenkie De Jong. En aquesta reunió el club blaugrana va demanar fraccionar el pagament del fitxatge pagant 126 milions d'euros en comptes dels 120 de la clàusula que s'han de pagar en un únic termini. Cal recordar que la claúsula que alliberava el jugador passava dels 200 milons d'euros als 120 el passat 1 de juliol. Després de l'esmentada compareixença de Josep Maria Bartomeu, l'Atlètic de Madrid va prendre posició i va demanar a l'atacant que es personifiqués diumenge passat en el primer entrenament de pretemporada. La rèplica del jugador va ser negativa. No es va presentar al·legant que el seu advocat dipositaria l'import íntegre de la claúsula a la Seu de la Lliga Professional. Un avís que no eximeix el jugador de les obligacions contractuals amb l'Atlètic de Madrid fins que dita quantitat de diners no siguin dispositats.



Rèplica immediata

L'anunci del francès es va fer oficial ahir aproximadament a les tres del migdia sense deixar ningú indiferent. Sobretot al, ja, seu exequip. Aproximadament una hora després les xarxes socials treien fum a causa d'un comunicat del club madrileny en què exposava el seu enuig respecte a la incoporació del francès pel club català. En l'esmentat comunicat l'Atlètic de Madrid considerava que la quantitat dipositada per l'advocat del jugador és «insuficient per fer front a la seva clàusula de rescissió, ja que és obvi que el compromís del jugador i del Futbol Club Barcelona es va tancar abans que l'esmentada clàusula es reduís de 200 a 120 milions d' euros. També va ser anterior de la modificació de la clàusula, la comunicació que el jugador va realitzar anunciant la seva desvinculació del club feta el 14 de maig».

A més, des del l'entitat blanc-i-vermella demanen els 200 milins d'euros i no els 120 per què creuen que «l'extinció del contracte es va produir abans de la finalització de la temporada passada per fets, actes i manifestacions realitzades pel jugador». I degut això el club ja «ha inicia els procediments que s'han considerat oportuns per a la defensa dels seus drets i interessos legítims».

De moment la Lliga de Futbol Professional ha acceptat els 120 milions dipositats, cosa que ha fe que Antoine Griezmann es converteixi en el segon fitxatge culer després del migcampista Frenki de Jong.