Gerard Sevillano (Marín) s'incorpora al projecte del Girona a LEB Plata

Tercer moviment confirmat a la plantilla del Bàsquet Girona. Després de la incorporació del base de Llagostera Albert Sàbat (Obradoiro) i de la renovació del que serà l'altre director de joc de l'equip, Sergi Costa, el club de Fontajau va fer oficial ahir el fitxatge de Gerard Sevillano. L'aler badaloní de 25 anys i 1,96 d'alçada ha jugat aquesta darrera al Marín Peixe Galego, on ha estat una de les peces clau perquè, de manera sorprenent, els gallecs acabessin pujant de LEB Plata a LEB Or.

La temporada passada, amb més de 30 minuts per partit, Gerard Sevillano va fer 11 punts i 7 rebots per partit amb el Marín (14 de valoració), però, per exemple el paper de l'aler badaloní va ser especialment destacats en el dos partits de la fase d'ascens contra el Villarrobledo que són els que van acabar donant l'ascens als gallecs. En el primer, a Pontevedra, 13 punts, 13 rebots i 29 de valoració en 37 minuts en un partit que va acabar amb 16 punts de marge pel Marín (87-71); mentre que a Villarobledo, Sevillano va fer 15 punts, 9 rebots i 22 de valoració també en 37 minuts.

Enèssim producte del bàsquet de Badalona, Gerard Sevillano va fer les seves primeres passes com a sènior a Lleida, a Lliga EBA amb Pardinyes i posteriorment 3 temporades a LEB Or amb l'equip de la capital del Segrià, abans que una lesió tallés la seva progressió fa dues temporades. El curs 2017/18, Sevillano només va jugar 8 partits entre el Marín, llavors a Lliga EBA, i el Cambados de LEB Plata. L'estiu passat, el jugador badaloní va apostar per tornar al Marín, que havia pujat a Plata, on ha destacat per la seva capacitat anotadora tirant de fora i pel seu ofici ajudant, molt, en la lluita pel rebot i en defensa.