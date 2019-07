Sandra Prat triomfa a l'estatal de pesca

La figuerenca Sandra Prat ja té el premi a la constància i la dedicació que ha dut a terme durant tots aquests anys amb la pesca submarina. I, per què no, a la reivindicació en un esport on és difícil destacar. Sobretot, si ets dona. N'hi ha molt poques. L'últim cap de setmana de juny va imposar-se en el Campionat d'Espanya, que va disputar-se a Cadis. Una fita històrica en la seva carrera esportiva, ja que, després de quedar-se a les portes l'any passat, s'ha proclamat campiona de l'estatal per primera vegada.

«Estic molt contenta. Vaig tenir la sort d'encertar en la primera jornada amb un déntol de 4,105 kg i, a partir de llavors, tot va sortir rodat. Feia dies que estudiava la zona per planificar i preveure on podia trobar més peix. Encara que a Cadis, amb tants corrents i el color verd de l'aigua, mai saps què pots trobar-te», explica Prat. En aquest sentit, l'estatal va estructurar-se en dues jornades de cinc hores cadascuna i l'actuació de la figuerenca va ser clau per assolir l'èxit. En total, va aconseguir 24 peces que li van permetre coronar-se amb 44.1140 punts. La majoria d'aquests (32.795) els va sumar en la primera jornada, a la zona ubicada entre el castell de San Sebastián i el castell de Sancti Petri, ja que va tenir la fortuna de topar amb la captura estrella: un déntol de més de 4 kg.

Per a Prat, aquesta fita va representar una doble satisfacció: «Menjar-te el peix que has pescat amb les teves pròpies mans és molt gratificant. Com a mínim estàs segur d'on ve i has fet mèrits per aconseguir-lo». La figuerenca va iniciar-se en el món de la pesca submarina de ben petita amb la barca dels seus pares, acompanyant el seu pare i el seu germà. Ràpidament va trobar-li el gust i als 18 anys, tan bon punt va poder treure's la llicència, va començar a competir.

«És important formar part d'un club, perquè d'aquesta manera tens un suport i comptes amb una assegurança, que és fonamental», diu. Prat és membre de l'Associació de Pesca Submarina de Barcelona, però per distància entrena a la Mar d'Amunt amb sortida des de Llançà, on té la seva embarcació. «Sempre ho he de compaginar amb altres companys per poder anar acompanyada, ja que sola és perillós. L'altre dia, per exemple, érem dos i va passar-nos una barca per damunt», es plany.

A Cadis, la figuerenca va organitzar el viatge amb una companya. «L'objectiu era competir, encara que moltes vegades pot generar una despesa important. Comptem amb el suport de la federació, però no sempre és suficient per cobrir-ho tot. Entre el lloguer de la barca, barquers i benzina ..., se'n va quasi tot el pressupost. Com que hi vam estar uns quants dies per analitzar el recorregut i tot, vam allotjar-nos en una pensió modesta del centre. Hi vam estar molt bé, tampoc necessitàvem més», comenta.

A poc a poc, la pesca submarina femenina va agafant pes en la societat. «A la majoria de noies els agrada fer apnea o busseig. És difícil trobar-ne a la pesca submarina. Potser pel fet dels fusells, encara que cada vegada n'hi ha més», diu Prat. Enguany, el Campionat d'Espanya ha comptat amb la participació de 7 dones: «L'any passat, a Tenerife, érem unes deu. Hem sigut menys a causa de baixes maternals, distància, despeses...». El pròxim repte és el Campionat Euroafricà de Dinamarca.