Eli Prat i Artur Balagué (CPA Olot) debuten avui als World Roller Games

La representació del CPA Olot als World Roller Games de Barcelona no es limita només al grup de xou gran, que diumenge buscarà revalidar el títol mundial. Avui la parella de patinatge artístic formada per Eli Prat i Artur Balagué farà un pas més en la seva carrera debutant a la competició, que disputa el programa curt (diumenge es farà el llarg).

La parella es va formar el 2016 i entre 2017 i 2019 s'ha apuntat tots els títols catalans i estatals en la seva modalitat. L'any passat van guanyar el bronze en un Europeu on tot just hi debutaven.