El valencià Roberto Bautista jugarà les semifinals de Wimbledon

El tennista valencià Roberto Bautista s'ha classificat per primera vegada en la seva carrera per a semifinals d'un Grand Slam després d'imposar aquest dimecres a l'argentí Guido Pella (7-5, 6-4, 3-6, 6-3) i s'enfrontarà amb el número u mundial Novak Djokovic per un lloc a la final de Wimbledon.

Als 31 anys, Baptista està exhibint el millor tennis de la seva carrera. Després estrenar-se a quarts de final d'un 'gran' en el passat Open d'Austràlia, on el seu botxí va ser Stefanos Tsitsipas, repetia oportunitat, aquesta vegada sobre l'herba londinenca, i no la va desaprofitar per seguir somiant amb la primera final de Grand Slam 'de la seva carrera.

Malgrat que Djokovic arribarà a la semifinal com a vigent campió i destacat líder del rànquing mundial, aquest any ja ha sucumbit en els seus dos duels precedents. Primer va ocórrer en semifinals de Doha (3-6, 7-6, 6-4) i es va repetir la història en vuitens del Masters 1.000 de Miami (1-6, 7-5, 6-3).

Bautista intentarà una tercera sorpresa aprofitant el seu gran moment de forma, que aquesta vegada es va cobrar com a víctima a Pella, un altre jugador que mai havia arribat tan lluny a Wimbledon. Amb quatre hores menys de joc en aquest torneig que el seu rival, que venia de remuntar en cinc mànegues davant Milos Raonic, va aprofitar la seva major frescor física i mental per guanyar en tres hores i sis minuts de partit.

El jugador de Bell-lloc, que s'havia ficat entre els vuit millors sense cedir si un sol set, va aconseguir estendre la seva ratxa dos parcials més, fins a un total de 14, per deixar encarrilada la seva victòria. Es va endur el disputat primer set, on entre tots dos es van repartir 16 boles de trencament, i no va donar opcions al segon, on es va col·locar amb una renda inicial de 2-0 que va saber defensar.

El seu únic moment de dubtes va arribar en el tercer, quan va encadenar diversos errors i va facilitar que Pella es col·loqués 3-0. La reacció va arribar tard i no va poder evitar que s'arribés al quart set, però en aquest moment va recuperar el comandament del joc i va tornar a ser molt superior a l'argentí, que va acabar cometent 51 errors no forçats.

Per la seva banda, Bautista va finalitzar amb 42 guanyadors i 35 errors una trobada que difícilment oblidarà, encara que sap que l'eufòria no és una opció si vol tenir opcions divendres davant un tetracampió de Wimbledon com Djokovic.